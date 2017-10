Igal sügisel võtavad tuhanded jahituristid Eestis osa legaalsetest veelindude tapatalgutest.

Seda soosivad ka Eesti jahiseadused, mille muutmisest pole enamik seotud osapooli huvitatud.

Eesti Ornitoloogiaühing leiab, et lindude masstapmist lubavad seadused ei sobi tänasesse Eestisse ning algatas Rahvaalgatus.ee portaalis allkirjade kogumise jahiseaduse ja jahieeskirja muutmiseks.

Eesti Ornitoloogiaühingu hinnangul tuleb arutu tapmise lõpetamiseks paika panna iga jahilinnuliigi küttimise mahud, seada ülempiir jahiloa alusel küttida lubatud lindude arvule ning kehtestada maksimaalne ühe päeva jooksul kütitavate lindude arv jahipidaja kohta.

Igaüks saab anda oma digiallkirja veelindude tapatalgute lõpetamiseks Rahvaalgatus.ee portaalis. 1000 allkirja täitumisel on riigikogul kohustus ettepanek menetlusse võtta. Esimese paari tunniga, mil on saanud allkirju anda, on üle kümnendiku allkirjadest juba koos.