Dubais vabastati tänu riigipea sekkumisele süüdistustest 27-aastane šotlane, kellele heideti ette ebasündsat käitumist avalikus kohas.

Elektrikuna töötavale Jamie Harronile oli mõistetud kolm kuud kestev vanglakaristus, kuna šotlane oli baaris olles puudutanud ühe ärimehe puusa. Too esitas hiljem süüdistuse, kirjutab BBC.

Nüüd on Harroni esindava organisatsiooni Detained in Dubai juht Radha Stirling teatanud, et šeik Mohammed bin Rashid al-Maktoum lasi patuse välismaalase vabaks. Teadaolevalt on Šoti mehele tagastatud tema pass ning ta võib jätkata viibimist Araabia ühendemiraatides.

Jamie Harron (SWNS / Scanpix)

Stirling kinnitas, et Harronile määratud kohtuotsus on tühistatud ning avaldas samas tänu isikliku sekkumise eest šeigile. „Nüüdseks on leitud, et Jamie vastu esitatud väited olid täiesti põhjendamatud, laimavad ja ebaõiglased,“ teatas Stirling, lisades, et Harron kaalub nüüd ise ärimehe vastu tsiviilhagi esitamist.

Harron vahistati Dubais käesoleva aasta juulis, kuid vabastati kautsjoni vastu pärast viit vanglas veedetud päeva.