Kanal 2 komöödisarja „Köök“ ridadega liitub täna taas Kristjan Kasearu kehastatud Maks. Ent kadunud koka tagasitulek ei möödu viperusteta…

Kristjan Kasearu kehastatud Maks lahkus restoranist kevadel, kui kokapoisil õnnestus kokku keerata suuremat sorti jama. Nii pole imestada, et Maksi naasmine restorani kõikidele suure üllatusena tuleb. Veelgi enam, Maks on tagasi, et asuda täitma isa-kohustust, sest jutud Vika rasedusest on temanigi jõudnud. Ainuke, kes sellest midagi kuulda ei taha, on aga Vika. Ta teeb kõik, et Maksile vastupidist muljet jätta. Ja see teater tuleb tal päris hästi välja, sest ülevas tujus saabunud Maks otsib murdunud mehena peagi lohutust pudelipõhjast.

„Köögi“ uus osa on Kanal 2 ekraanil täna kell 20.00!