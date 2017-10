Kuigi me ei mõtle sellele, siis universumil on oluline roll meie otsustes, eelistustes ja meie saatuses, kirjutab Relationship Rules.

Kõik inimesed on erinevad ja omapärased. Kes eelistavad teed, kes kohvi. Kes on lootusetud romantikud, kes naudivad ainult füüsilist rahuldust. Ka abielus on oluline, kuidas paaride maailmavaade ühtib. Lisaks meie isiksusele ja eelistustele - rolli mängib ka meie sodiaagimärk.

Kes on need neli sodiaagimärki, keda hirmutab igavene liit ja abielu?

JÄÄR

Jäär on ambitsioonikas. neil on suured unistused ja suured eesmärgid. Nad on väga keskendunud sellele, mida nad elus saavutada tahavad. Nad suhtuvad tõsiselt sellesse, et tahavad endast siia maailma märgi maha jätta. Kahjuks ongi see ka põhjus, miks Jäär suhtub abielusse kehvasti. Tema jaoks on see takistus eesmärkide saavutamisel. Jäär on pühendunud, kuid talle ei meeldi mitmele asjale korraga pühenduda.

KAKSIKUD

Kaksikute jaoks on elu ja elamise eesmärgiks lõbutseda. Nad otsivad head seltskonda, nalja, naeru. Nad eelistavad ka suhetes jääda pealiskaudsemaks ja omada juhututtavaid ka suhetes. See on ka põhjus, miks abielu neile ei sobi. Nad teavad, et abielu on tõsine ja pühendumist nõudev asi. Kuid Kaksikud lihtsalt ei taha selles osaleda.

AMBUR

Ambur on vaba hing. Sa tajud seda juba nendega kohtudes. Neile ei meeldi end siduda ja olla justkui kohustatud millekski. Nende jaoks on abielu nagu emotsionaalne vangistus, mis takistab neid soovitud asju tegemast. nad ei taha olla seotud ja piiratud, kuid seda abielu nendega just teeb.

VEEVALAJA

Üheks põhjuseks, miks Veevalajat abikaasana vältida - nad on kõigist sodiaagimärkidest kõige keerulisemad ja segadusse ajavamad. Nad on analüüsivad kõike - ka armastust. Ja kuigi nad on võimelised sügavalt armuma, siis segab see pidev analüüsimine suhte arenemist.