On palju asjaajamist ja kohtumisi, ent suhtlus jääb pinnapealseks. Ei ole mõtet alustada asju, mille tegemine nõuab palju aega ja kannatust – sul pole piisavalt püsivust.

Veenuse ja Pluuto kvadraat paneb su suhted proovile. Tunded on tugevad ja pinge suur, armukadedus võib lõkkele lahvatada küllaltki süütus olukorras.

Targem on keskenduda kodustele kohustustele, jättes lõbu ja hobid tagaplaanile. See ei ole sulle küll loomuomane ning võib põhjustada sisemist rahulolematust ja jonnituju.

Pead palju asju ajama. Kipud kannatust kaotama, päris raske on viisakas olla suheldes kellegagi, kes sulle ei meeldi või kelle põhimõtted on sinu arvates valed.

Kaasinimesi on kerge mõista. Saad hästi aru ka nende tegutsemise motiividest ja sellestki, kui keegi sind petta üritab. Võid näha tähenduslikke unenägusid.

Iseenda vajadused on esiplaanil, tahad kallimalt palju saada, kuid ei mõtle eriti sellele, mida ise vastu annad. Väldi partnerile tingimuste esitamist ja armukadedusstseene.

Toimumas on muudatused, mida sa peljata ei tohiks. Oled väga heal positsioonil ja kui sul mõistust ja julgust jätkub, lõikad olukorrast suurt kasu.

Palju õnne, Skorpion! Algamas on paljutõotav uus aastaring, mil su võimalused avarduvad. Ole aktiivne ja tegutse, ära oota, et kõik iseenesest õnnestuks. Väga hea aeg õppimiseks – oled süvenemisvõimeline, olulised asjad jäävad meelde. Armuasjus oled üsna isekas, sul on partnerile kõrged ootused. Silmaringi avardamiseks mine kindlasti reisima.