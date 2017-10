"Vanasti sai näha alasti keha ainult erootilistes väljaannetes, kuid nüüd on esile kerkimas kunstiline aktifoto vorm. Aktifoto on tumedas võtmes pildistatud ning valguse käes on vaid natuke puusa või õlga – see on kunstiline ja viisakas ning paneb igaüht imetlema,“ selgitab tunnustatud aktifotograaf Olavi Sõna.

Olavi Sõna nendib, et kui mõningad aastad tagasi lasid aktifoto teha vaid üksikud julged, siis nüüd on see muutunud populaarseks nii 20ndates kui isegi 50ndates eluaastates inimeste hulgas. Üsna palju tullakse aktifotosid tegema koos kaaslasega, et suhtesse vürtsi lisada.

"Kunagi ei ole hilja jäädvustada oma keha. Meist keegi ei jää nooremaks ning pensionieas on hea imetleda, kui võrratu välja nägid,“ lausub Sõna.

Olavi Sõna toob välja, et alasti inimkeha on läbi aegade igas kunstivormis olnud üks põhikomponente. "Aktifotograafia aitab näidata, et ka sinu keha on ilus ja kunstiline. Aktifotod tõstavad enesehinnangut, sest kinnitavad, et oled kaunis ja võid olla uhke selle üle, mis on sulle antud," räägib Sõna.

Fotograaf toonitab, et aktifotode jaoks ei pea olema ideaalses vormis keha. "Hea fotograaf oskab suurepärase pildi välja võluda, sest alati saab ebavajaliku pimedusse jätta ja valgustada seda, mis meeldib või mida tahad rõhutada," selgitab Olavi Sõna.

Aktifotograafe ei maksa karta, sest selle ameti pidajad on head suhtlejad ja oskavad inimest panna end mugavalt tunda. "Eks algul on ikka hirm, sest pead end täiesti võõra inimese ees paljaks võtma. See hirm kaob aga tavaliselt kiirelt ja kogemus hakkab meeldima," kinnitab fotograaf.

Väga tihti kingitakse aktifotosessioon kallimale või tullakse ise pildistama, et teha fotoraamat ja printida kapale. Aktifotosid teevad Tallinnas erinevad fotograafid, kuid Tallinnas on ka fotostuudio, mis spetsialiseerub vaid aktifotodele. "Selle plussiks on, et inimene, kes pole professionaalne modell ega ole kunagi kaamera ees olnud, saaks endast ilusad aktifotod,“ toob Olavi Sõna välja.

