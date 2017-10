Rokkarid nentisid oma järelehüüdes, et ilma George'i abi ja juhatuseta poleks AC/DC-d olemas.

Kui bänd 1970ndail laiali läks, sai George'ist oma vendade ansambli AC/DC mitme albumi, sealhulgas „TNT“, „Dirty Deeds Done Cheap“ ja „Let There Be Rock“ kaasprodutsent.