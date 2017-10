Politsei leidis USAs Texases 3-aastase Sherin Mathewsi surnukeha. Laps jäi kadunuks 7. oktoobril, kui tüdruku USA-India päritolu kasuisa Wesley Mathews ta keset ööd karistuseks kodust välja oli ajanud.

Dallase politsei sõnul kuuluvad leitud inimjäänused suure tõenäosusega Sherinile, kirjutab BBC. „Meil pole põhjust arvata, et surnukeha võiks kuuluda mõnele teisele lapsele,“ ütlesid võimud. Seni pole täpsustatud, mis võis lapse surma põhjustada. Surnukeha leiti tunnelist, mis asub perekonna kodust vähema kui kilomeetri kaugusel.

Mathews vahistati, kuid vabastati kautsjoni vastu pärast seda, kui ta oli tunnistanud, et seadis lapse elu ohtu. Mees oli tüdruku kodust välja ajanud kell kolm öösel, kui viimane keeldus piima joomast. Kasuisa selgitas politseile, et tema teguviis oli ajendatud frustatsioonist, kuna tüdruk oli arenguhäirega, kehva sõnavaraga ning alatoidetud, mistõttu tuli talle tihti süüa anda. Mathews kinnitas, et läks 15 minutit hiljem last küll otsima, kuid tüdruk oli juba kadunud. Väidetavalt ei teadnud lapse kasuema juhtunust midagi, kuna magas.

Sherin adopteeriti Mathewside perre kaks aastat tagasi ühest India lastekodust. Peres on kasvamas ka 4aastane tüdruk, kes paigutati pärast juhtunut kasuperre.