Mida teha hukkunud loomadega?

Täna hommikul kella 7.20 paiku juhtus Saku vallas Tõdva-Nabala tee 3. kilomeetril liiklusõnnetus, kus veoauto Scania sõitis otsa kolmele hobusel. Kõik kolm looma hukkusid.

Kuidas ja miks hobused lahti pääsesid, tuleb veel välja selgitada, ütles Õhtulehele veterinaar- ja toiduameti pressiesindaja Martin Altraja.

„Harjumaa veterinaarkeskuse ametnikud on praegu sündmuskohal täpsemate asjaolude väljaselgitamiseks. Hobused on kiibistamata, kuid nende omanik on teada ja meie ametnikud üritavad omanikuga ühendust saada.“