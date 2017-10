Mehed märkavad asju, mida naised iial ei arva, et mehed tähele suudavad panna.

Kuigi mehi nähakse sageli tahumatute ja karmidena, kes oma tundeid jagada ei taha, siis ei pruugi see sugugi nii olla, kirjutab Relationship Rules.

On palju viise ja võimalusi, kuidas mees saab näidata naisele oma armastust. Lilled, šokolaad või hoopis midagi, mis ei ole materiaalne. Kannatlikkus, pühendumine - seda naised hindavad. Mehed suudavad oma kirge ja armastust naise vastu näidata suisa viisil, mida naised isegi märgata ei oska!

1. Mõnus venitamine

Mees armastab, kuid ärgates end mõnusasti voodis venitad ja sirutad.

2. Higi

Võiks olla just vastupidi, kuid higistades eraldab meie keha ainet, mis tekitab iha. Samuti jätab see naisest aktiivse mulje.

3. Lopsakus

Lopsakas tagumik või väheke võdisev kõht - tänapäeval on see moes! Ometigi tasuks pidada piiri, et mitte lasta oma kehal rasvuda.

4. Sinu vihane nägu

Vihane naine meenutab meestele kirglikku naist.

5. Sassis krunn

See on see seksikas soeng, mille keerad juustesse pärast ärkamist ja enne pesema minekut. Meestele meeldib mugav ja lihtne, kuid loomulikult seksikas.

6. Väikesed rinnad

Väike ei tähenda alati halba. Kui sul ei ole suurt büsti looduse poolt antud, siis ei tasu seetõttu pead norgu lasta. Meestele meeldivad kõiksugu rinnad. Olgu suured või väikesed!

7. Sõltumatus

Meeste jaoks on atraktiivsed naised, kes oskavad olla iseseisvad ja sõltumatud. Neile meeldib, kui naine oskab juhtida ja võtta asjade üle ise kontrolli. Domineerimine ja tugevus on tänapäeval naiste seas väga tänuväärsed omadused.

8. Nagu pärast vanni

Astud just duši alt välja. Sinu keha katab vaid rätik ja niisketelt juustelt tilgub endiselt vett õlgadele. See vaatepilt ajab mhe pööraseks. Värskus, puhtus ja seksikus!

9. Ei mingit meiki

Meestele meeldib, kui mees julgeb olla ilma end meikimata. See loomulik ja naturaalne ilu. Selles on midagi metsikut.

10. Sportlik välimus

Joogapüksid, tossud jne. Mees hindab, kui naine oma välimuse nimel pingutab.

11. Hea isu