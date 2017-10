Erialalt on Süvari ajakirjanik, ta on neli aastat ajakirjandust õppinud, ühe neist aastatest Šotimaal. Spordiga puutus ta esmakordselt kokku Eesti Ekspressis töötades, kuid sporditausta naisel endal ei olegi.

„Ma seisin kümme minutit tribüünil ja pärast seda ma olin müüdud. See paelus mind väga, see oli esimene täispikk mäng, mida ma nägin. See haaras mind kohe! Ja kui ma lähen millegi sisse, siis ma tõesti lähen sinna sisse. Ma sukeldusin jalgpalli nii, et ma lõikasin ajalehtedest välja kõik nupukesed, kuidas keegi kuskil oli mänginud. Aastaga ma tegin selle jalgpalli endale täiesti selgeks,“ meenutas ta.

Ekspressis töötades võitis Süvari konkursi ja sai võimaluse minna kajastama Ateena olümpiat. Kreekasse jõudes sai alguse tema uus hullus ehk suur Kreeka-armastus.

„Kaks suurt kirge mu elus on, need on jalgpall ja Kreeka!“ sõnas ta. „Peaaegu kõik oma vaba aja, puhkused, kogu oma raha panen Kreeka alla. Minu peal Kreeka majandus veel püsibki! Ma käin seal nii palju kui saan, ainult seal olekski,“ rääkis ta.

„Mulle meeldib kliima, ma olen päikesehull, mulle meeldivad loodus, meri, inimesed, söögid, mulle meeldib seal olla ja see, kuidas ma end tunnen, kui ma seal olen, see on sarnane tunne, kuidas ma end tunnen, kui ma jalgpalli vaatan,“ ütles ta, lisades, et pea kõik puhkused tahakski ta Kreekas veeta, kui ainult mees lubaks.

Muuhulgas on naine iseseisvalt ära õppinud ka kreeka keele, mis üks kord spordireporterina väga kasuks tuli.