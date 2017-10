Superhea päev sassi läinud suhete taastamiseks või siis uute tutvuste loomiseks ning suhete algatamiseks ja arendamiseks. Seks on kõige loomulikum viis armastuse väljendamiseks.

Sobiv aeg ühisvaraga seotud küsimuste arutamiseks ja tehingute tegemiseks. Võimalikud on kokkupuuted müstiliste nähtustega.

On hea hetk õpingute alustamiseks või tööreisile minekuks. Võid luua kasulikke kontakte. Õnnetäht valgustab sind ka juhul, kui ise teistele teadmiste jagamisega tegeled.

Sinu karjäärialased ambitsioonid on ilmselt väga kõrged. Nüüd võib avaneda hea võimalus oma unistus teoks teha. Tee tarkade inimestega koostööd.

Suureks õnneks on sul head sõbrad. Võta täna nendega kindlasti ühendust, näita välja, kui tänulik nende olemasolu üle oled. Palju on kasu minevikus omandatud teadmistest.

Sind valdab suur teadmisjanu. Päev võib sind kokku viia olulise isikuga, kellega tekib hingeline side ja kellelt sul on palju õppida.

Soodne hetk vajaliku info hankimiseks, et äritegevust edendada. Inimesed on sinu suhtes vastutulelikud ja võivad välja lobiseda ka asju, mida nad varem püüdlikult varjasid.

Saad tunda lähedaste toetust. Teadmine, et kallid inimesed on kindlalt su selja taga, annab südikust elus julgelt edasi püüelda. Väga hea aeg õppimiseks või reisi alustamiseks.

Võid sattuda olukorda, kus kõigi pilgud on sinule pööratud. Sul on võimalus demonstreerida oma tugevaimaid külgi. Pereliikmed võivad sulle suurepärast nõu anda.

Palju õnne, Skorpion! Oled justkui õnnesärgis sündinud! Algaval aastaringil on sul mitmeid võimalusi oma tegevusvälja avardamiseks. Sa ei pea kuigi palju pingutama, sul lihtsalt veab! Suudad mõelda loogiliselt, samas aga on tugev ka intuitsioon. Eriti edukas on aasta juhul, kui teed loomingulist tööd. Hingerahu annab hobidega tegelemine.