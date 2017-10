Lauljatar kasvatab oma last sooneutraalselt

Briti lauljatar Paloma Faith pole ikka veel avaldanud, mis soost ja mis nimega on laps, kelle ta mullu detsembris ilmale tõi.

Ent ekstsentriline staar tunnistas Daily Mirrorile, et tema ja ta prantslasest elukaaslane Leyman Lachine kasvatavad beebit sooneutraalselt. „Tahan ühtekokku kaht-kolme last ja neist saavad sooneutraalsed,“ kinnitas Faith, kes keeldub oma last sugupoolele vastavalt kas roosadesse või helesinistesse rõivastesse riietamast. „Ma lihtsalt tahan, et nad oleksid need, kes nad tahavad olla.“

Mullu paljastas ka koomik Russell Brand, et tema ja ta abikaasa Laura keelduvad oma tütart Mabelit kindla sooidentiteedi vaimus kasvatamast.