Mida ma teha soovitan selles kuu faasis? Minu soovitus on tugevdada koduseid ja suhtealaseid energiaid. Noorkuu on selleks ideaalne oma tugevate energia liikumiste tõttu, mis soosivad antud elulisi valdkondi.

Marilyn kirjutab Facebookis: „Kuu muudkui kasvab ja kasvab ning kasvamine tipneb sellega, et õige pea kõrgub taevas taas ka täiskuu, mis on maagia mõistes kõige nõiduslikum ja väekam aeg. Mitte vähem maagilised ajad ei ole ka teised erinevad kuufaasid ning seda ka tänane noorkuu.

Terve nädal kuni kasvava kuu faasini on täis erinevaid üllatusmomente ja uudishimulikkust. Sel nädalal avaldavad mõju Tule, Õhu ja Maa elemendid.

On sõnelust, sõimu, närvilisust nädala alguses, mida toob Tuli. On kahe jalaga maa peale tulemist ja mõistmist, mida toob Maa märk ning Õhk toob sisemised arusaamised, mida hetkel vajatakse.