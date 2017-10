Kataloonia ametivõimud ei järgi Hispaania valitsuse korraldusi seoses Madridi-poolse kontrolli taaskehtestamisega, kinnitas

Kataloonia siseasjade juht Raul Romeva BBC-le.

Kataloonia iseseisvusliidrid on endiselt seisukohal, et keskvalitsus tegutseb Kataloonia tahte vastu. „Inimesed on demokraatlikult otsustanud aastaid, millist valitsust nad tahavad, millist parlamenti tahavad. Need institutsioonid tuleb Kataloonias säilitada,“ ütles Romeva. "Kellelgi teisel peale rahva pole õigust neid muuta,“ lisas ta.

Hispaania peaminister Mariano Rajoy on teatanud plaanidest piirata mõningaid Kataloonia parlamendi vabadusi. Seadusliku jõu annab sellele põhiseaduse artikkel 155.