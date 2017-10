Briti kõmuleht The Sun paljastas, et filmitäht Ewan McGregoril on kuum suhe seksika näitlejanna Mary Elizabeth Winsteadiga, kes mängis seriaalis „Fargo“ tema kallimat.

Lehe teatel veetis paarike populaarses Londoni kohvikus enam kui tunni ega varjanud kaaskundede eest oma tuliseid tundeid. Paparatso tabas nad lausa suudlemas. Seejärel vurati üheskoos Ewani motikaga minema.

46aastane McGregor on seni olnud tuntud truu abielumehena – ta on olnud endast viis aastat vanema prantsuse filmikunstniku Eve Mavrakisega abielus 22 aastat. Kuulsal paaril on neli tütart, üks neist Mongooliast adopteeritud. Nüüd aga täheldavad teravsilmad, et viimastel kuudel on abikaasad avaldanud sotsiaalmeedias fotosid, kus neil pole laulatussõrmust sõrmes. Kahtlustatakse, et „Fargo“ võtteil, kus Ewan kehastas kaksikvendi, kellest ühel oli Winsteadi tegelaskujuga armuromaan, kandusid stsenaariumis ette nähtud tunded ka pärisellu üle.

Ajakirja People teatel ongi Ewan ja Eve juba maikuust lahus. Samal kuul teatas ka Winstead oma abielu purunemisest.