Paljude Eesti muusikute suureks unistuseks on saada tuntuks ka väljaspool kodumaad. Eesti tüdruk Nika Prokopjeva (22) on üks selline näide – välismaal tuntakse teda paremini kui koduriigis. Nimelt osales Nika mastaapses Ukraina talendisaates „X-Factor“, jõudes seal suisa 20 parima naislaulja hulka. Lisaks on ta võitnud konkursi „The Voice Of Baltic“ ja teda oodati ka brittide talendisaatesse, kuhu ta aga minna ei saanud.

„Saatetiim leidis mind Youtube’ist – nad märkasid videot, milles ma ETVs esinesin. Ütlesid, et tule proovima! Ma olen mitu aastat seda sõud jälginud ja mulle täiega meeldis see, aga ma ei osanud kunagi mõelda, et mina lähen sinna. Ma lihtsalt ei arvanud endast nii palju,“ räägib Nika, kuidas ta talendisaatesse sattus. Ühel päeval tööl olles helises aga tema telefon. „Sel päeval oli tuju juba nii halb, et oli tunne, et lihtsalt ei jõua enam. Ja siis keegi helistab mulle ja ütleb, et sain saatesse!“ räägib neiu, tunnistades, et ei suutnud esialgu kuuldut uskuda. See pole aga veel kõik: Ukraina „X-Factoriga“ samal ajal proovis Nika pääseda ka Suurbritannia talendisaatesse ja täpselt samal päeval saadeti naisele sealtki teade edasisaamise kohta. „Aga mul oli hall pass ja ma ei saanud minna. Üheksa päeva oli jäänud, et viisa teha, ent ma ei saanud ega jõudnud. Läksin siis ikkagi Ukraina saatesse.“Otsuses Ukrainasse sõita Nika ei kahelnud. Siiski tunnistab ta, et noore inimese jaoks oli see ettevõtmine juba majanduslikus mõttes üsna keeruline. „Olen noor, käin tööl ja teenin oma raha ise. Võtsin oma viimase raha ja ostsin piletid. Muidugi polnud mul õrna aimugi, mida ma seal Ukrainas teen. Ja mida ma siis teen, kui tagasi koju jõuan? Aga sellel hetkel oli mulle seda vaja,“ ütleb ta.

„See oli nii pingeline!“

Võõrasse linna jõudmine algas paraja segadusega. Õnneks oli sel korral temaga Kiievis kaasas hea sõbranna. „Ei tea ju, kuhu minna ja mida teha! Pole ju sellises mastaapses sõus ka kunagi käinud. Kui inimesed jõuavad lennujaama, siis nad tavaliselt teavad täpselt, mida nad peavad tegema ja kuhu minema. Meil oli nii, et alles Kiievi lennujaamas mõtlesime, mis edasi saab. Oli vaja saada internetti ja vaadata, kus meie hotell asub,“ räägib ta, et Ukrainasse jõudes oli närv päris pingul. Kui saate filmimiseks läks, pidi Nika koos teiste tuhandete staariks pürgijatega ootama tunde žürii ette minekut. „See oli nii pingeline! Mulle ei meeldi üldse oodata. Ma esinesin veel viimasena ka,“ naerab ta. Ukraina superstaarisaates on hoomamatult palju osalejaid, meie kodumaise saatega „Eesti otsib superstaari“ ei saa seda isegi võrrelda. „Seal on tuhandeid, kes saadavad oma linke ja tahavad saatesse pääseda. See on Ukraina kõige suurem telesõu. Kõik, isegi vanaemad, vaatavad ja tulevad saali plaksutama.“ Suur konkurents tekitas mõistagi pinget. Teisel korral Ukrainasse lennates ei osanud tüdruk veel tagasisõidupiletit osta, sest ei teadnud, millal on tema kord koju naasta. Kolmandasse vooru aga Nika kahjuks ei pääsenud. „Minu tunded olid saate järel 50/50. Olin ühtpidi õnnelik, et sain niigi kaugele ja võimaluse end näidata. Teisalt tundus see kõik nii kahtlane. Mind saadeti samuti minema vastu ööd nagu eelnevalt teisigi. Kell oli juba üksteist õhtul ja meid lihtsalt viidi bussijaama. Mind see bussijaam ei aidanud, jõudsin sinna ja seisin seal oma kohvriga. Polnud raha ega midagi – pangakaardil oli umbes 20 eurot.“Nikal vedas, sest samast voorust langes välja ka kaks tema tuttavat, kes tüdrukuga ühendust võtsid ja uurisid, kus ta asub. Õnneks elasid nad seal lähedal. Üsna pea aitasid kodused broneerida talle ka kojusõidupileti.Nika tunnistab, et koju saabudes kimbutas tema hinge mõnda aega ärevustunne: ühtpidi on tüdruk saavutatu üle õnnelik, teistpidi on tal kahju, et ei saanud talendisaates tõestada, milleks ta veel suuteline on. „Saates oleneb väga palju sellest, mis laulud sulle laulda antakse ja mis taust inimesel on. See pole nii, et keegi tuleb ja vaatab, milline sa päriselt oled ja mis muusikat teed. Põhjus, miks ma jõudsin 20 hulka ja edasi enam ei saanud, oligi ilmselt selles, et pakkusid mulle igasugu laule, mis minu häälele ei sobinud,“ räägib ta.

VÄLISMAAL TUNTUD: Nika Prokopjeva osales Ukraina menukas talendisaates ja pääses seal 20 parima naislaulja hulka. Nüüd kirjutab ta eestikeelset muusikat ja loodab võita ka kodupubliku südamed. (Erakogu)

Unistas näitlejaametist