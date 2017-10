Mitmete Kuldgloobuste ja Emmydega pärjatud draamasarja „Grey anatoomia“ 14. hooaeg alustab Fox Life'i kanalil kaheosalise esilinastusega sel kolmapäeval.

Sarjas „Grey anatoomia“ seguneb Grey Sloani nimelise haigla arstide pingeline töö nende enda ning patsientide kireva elusaatusega. Uues hooajas jõuavad ekraanidele algupärastest osatäitjatest neli – Meredith Grey (Ellen Pompeo), Alex Karev (Justin Chambers), Miranda Bailey (Chandra Wilson) ja Richard Webber (James Pickens Jr.). Hooaja 7. episood on ühtlasi sarja 300. osa. Uues hooajas seisab Bailey silmitsi tulekahju tagajärgedega, tagasi on Oweni õde Megan, kelle peal peab Meredith sooritama tähtsa operatsiooni ning DeLuca õe Carina ja Arizona vahel hakkavad lendama sädemed.

„Grey anatoomia“ on üks maailma kõrgeima vaadatavusega draamasarju 18-49 aastaste segmendis. Teleseriaal on võitnud ka neli Emmy auhinda ning kaks Kuldgloobust. Teleseriaal räägib Grey Sloan nimelise haigla residentide, arstide ning nende kaaslaste ja patsientide elust, suhetest ja probleemidest. Sarja looja on Shonda Rhimes, kes on ka sarjade „Skandaal“ ja „Kuidas mõrvast puhtalt pääseda“ autor.

„Grey anatoomia“ 14. hooaeg jõuab Fox Life kanalile 25. oktoobril kell 21.00.