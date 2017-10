California kunstnik väidab, et tippkineast Roman Polanski kuritarvitas teda seksuaalselt, kui ta oli vaid kümneaastane.

Marianne Barnard rääkis Briti kõmulehele The Sun, et kõik juhtus 1975. aastal Malibu lähistel peetud fotoseansil. Režissöör lasi lapsel poseerida kivide vahel, seljas bikiinid ja kasukas. Esmalt palus Polanski Marianne'il rinnahoidja ära võtta ning kuna too oli alles laps, ei pidanud ta seda veidraks.

„Aga siis tahtis ta, et võtaksin ka püksid jalast – mul hakkas väga ebamugav,“ rääkis naine, kelle sõnul oli tema ema tol hetkel eemale kõndinud. „Seejärel Polanski pilastas mind,“ kinnitab ta.

Barnard on enda sõnul aastaid kannatanud traumajärgse stressi ja klaustrofoobia all. Harvey Weinsteini seksiskandaali järel ei suutnud ta aga enam vaikida. „Tundsin, et vale on vait olla, ja mul oli vaja suu avada.“

1977 mõistis USA Polanski süüdi 13aastase Samantha Geimeri vägistamises, kuid ta põgenes riigist ja on sestsaadik eksiilis elanud.