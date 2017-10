Negan tundub alati oma mänge nautivat ja sel korral oli Abraham tema ohver. Nagu Sasha kunagi õudusunenäos ette nägi, saab Abraham surma. Pärast tema kolju sisse löömist peab Negan kõne sellest, kuidas ta peab oma sõna ega pole valetaja nagu kõik teised. Pärast oma kõhedalt ausat sõnavõttu pöörab ta ümber ja tapab ka Glenni. Maggie’l on sellega raske toime tulla, eriti kuna ta ootab Glenni last. Oma viimaste sõnadega lubab Glenn Negani üles leida ja tappa. Glenn, edu sellega - soovime, et see oleks ka tegelikult võimalik.

Ülimenuka zombisarja „Elavad surnud“ 8. hooaeg esilinastub FOXi kanalil juba täna! Nüüd on sobiv hetk tuletada meelde mõned olulised asjad enne, kui Alexandria valu, surm ja sõda taas vallanduvad. Need, kes eelmise hooaja spoilereid pelgavad, võivad edasi kerida, kuid enne uue hooaja vaatama asumist peab tõeline fänn järgnevad seitse hetke kindlasti meelde tuletama.

Negan üritab panna Ricki oma poja Carli kätt maha raiuma. Rick on murtud, nutab ja on mõistust kaotamas (ning tõstab juba kirve), kui Negan ta peatab ja ütleb, et ta vist mõistab lõpuks, kuidas asjad edaspidi käima hakkavad. Alexandria peab nüüdsest päästjatele toitu ja relvi hankima. Negan on nüüd ülemus.

(Alan Clarke/AMC)

5. Negan arvab, et Daryl on lahe

Negan võtab Daryli pantvangi, kuna tema sõnul on mehel julgust, erinevalt Rickist. Tema sõnul kuulub Daryl nüüd talle, lisaks ähvardab ta Ricki Daryli tükkideks hakkimise või koguni Ricki selleks sundimisega. Karm värk. Kui Daryl on kongi pandud, annab Negan talle kolm valikut, mis tegelikult hõlmavad kõik ühte asja: Negani heaks töötamist. Daryl keeldub ja jääb endale kindlaks. Negan hoiab teda vangis, sunnib teda koeratoitu sööma, mängib talle üht ja sama laulu aina uuesti ning piinab teda nii vaimselt kui ka füüsiliselt. Paar episoodi hiljem Daryl põgeneb ja tapab Paksu Joey.

4. Prügimägi

Isa Gabrieli otsides leiavad Rick, Michonne ja nende kaaslased prügikorjajad – ellujäänud, kes elavad prügimäel. Nad tunnistavad, et röövisid Gabrieli. Pärast lühikest võitlust sõlmib Rick nendega kokkuleppe, mille kohaselt annab Alexandria neile toitu ja relvi vastutasuks abi eest päästjatega võitlemisel. Nagu Michonne tundis, siis prügikorjajad reedavad Alexandria ja liituvad juba samal päeval hoopis päästjatega.

(Alan Clarke/AMC)

3. Kuningriik

Kuigi ka Kuningriik pidi päästjatele maksma, tegid nad seda palju paremal ja inimlikumal moel – ilmselt teab isegi Negan, kellega jamada ei tasu. Kuningriigi valvurid leiavad Morgani ja Caroli ning viivad nad Ezekieli, Kuningriigi kuninga juurde. Kuna Carol käitub väga armsalt ja viisakalt, tunduvad asjad esialgu hästi minevat. Siiski ei soovi Ezekiel sõjaga silmitsi seisvat Alexandriat veel aidata. Ta ütleb Rickile ära, aga pakub Darylile kuningriigis varjupaika, kus päästjad talle kahju ei tee. Pärast mõningaid raskusi otsustab Ezekiel tänu Carolile sõtta minna. Tõmbame hetkeks hinge ja valmistume hooaja lahedaimaks hetkeks – Shiva, Ezekieli hiiglaslik tiiger päästab Carli Lucille’i käest.

2. „Me kõik saame vabaks“

Päästjad marsivad Alexandria poole. Sasha, kes on nüüd nende vang, soovib veidi vett juua ja kirstus reisida, et pisut puhata. Negani sõnul pidi Sasha andma oma elu kolme Ricki kaaslase elu eest. Neganil polnud aga Sasha plaanidest aimugi. Sasha, kes nüüd kirstus lebab, kuulab kõrvaklappidest laulu „Me kõik saame vabaks“ ja võtab vapralt veega sisse tsüaniiditableti. Kui kirstukaas avatakse, hüppab ta sealt välja, olles juba käijaks muutununud, ja üritab Neganit hammustada. See on kõigile üllatus ja annab Ricki salgale lahinguks vajaliku eelise. Sasha põgeneb, kuid hiljem leiab Maggie ta üles, tapab ning matab ta maha.

1. Kas Maggie on Hilltopi uus boss?

Pärast Glenni traagilist surma viib Sasha Maggie Hilltopi, et tal oleks varjupaik, kus rasedus ohutult mööda saata. Talle tekivad kommuunis mõned järgijad ja pärast mõnd takistust kaotab Hilltopi senine juht Gregory oma positsiooni. Niisiis on Maggie nüüd juht, kuna ta on mitme Hilltopi elaniku treener, keda imetletakse ja kellega nõustutakse selles, et Ricki salka tuleb päästjatega võitlemisel aidata. Kas temast saab Hilltopi valitseja? Kas see mõjutab tema suhet Ricki ja tema salgaga?