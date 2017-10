Jaapani peaminister Shinzo Abe on lubanud pärast pühapäeval toimunud võidukaid valimisi rakendada tugevaid vastumeetmeid Põhja-Korea vastu.

Ennetähtaegsetel parlamendivalimiste tulemusena saab peaministri koalitsioon alamkojas tõenäoliselt 311 mandaati 465st, kirjutab Reuters.

Abe suurem võim lubab tal tegeleda muuhulgas ka üha enam ähvardusi tegeva Põhja-Koreaga.

Tokyos peetud pressikonverentsil teatas peaminister, et kavatseb Põhja-Koreale avaldada senisest veelgi tugevamat survet, lisades: „Teen selleks kõik, et kaitsta meie rahvast, et meil oleks turvaline.“ Abe lubas vastavad meetmed läbi arutada ka USA presidendi Donald Trumpiga, kes juba tuleval kuul Jaapanit külastab. Lisaks kavatseb Abe Põhja-Korea asjus läbirääkimisi pidada nii Venemaa kui Hiinaga.

Abe kuulutas varajased valimised välja septembri lõpus. Analüütikute sõnul kutsus Abe ennetähtaegsed valimised ellu, et kasutada ära talle soodsat seisu ning opositsiooni nõrkust.