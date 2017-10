Õhtulehe naiskond proovis ühel päikeselisel sügishommikul järele, kas igasügisese nuhtluse - langenud lehed - saab kõige kiiremini kahjutuks teha kondimootori jõul töötavate reha ja luua või müriseva lehepuhuriga.

Katse tulemusel selgus, et kõige suurema jõudlusega on lehepuhur. Paraku on lehepuhuril siiski pahupoolgi – kojamehed tunnistavad, et elanikke kipub häirima puhuri tekitatav müra. Seda on otsesõnu ütlema tuldud. Seetõttu tuleb arvestada öörahu nõudega ning varahommikul ei saa puhuriga töötada.

