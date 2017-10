Taavi Rõivase ahistamise avalikkuse ette toonud naine andis oma teise intervjuu, milles rääkis muu hulgas, et ei tagane oma varasematest väljaütlemistest. Taavi Rõivas ise on seni tunnistanud vaid ebamugavalt lähedal tantsimist, kuid mitte agressiivset suudlemist, riietest kiskumist ja käppimist.

Laupäeval avaldas Eesti Päevaleht (EPL) artikli, milles sai teist korda sõna Taavi Rõivase ahistamise avalikkuse ette toonud naine, keda on nimetatud tema anonüümsuse huvides Katriniks (naise õige nimi on EPLi toimetusele teada). Hoolimata tõsiasjast, et Malaisias peetud pidu kirjeldanud artikkel ilmus üle nädala tagasi, on Katrin pärast esimest intervjuud avalikkuse ees vaikinud. Meedia vahendusel on sõna saanud Taavi Rõivas, samal peol viibinud isikud, Rõivase toetajad ja ka vastased, kuid Katrin on olnud kadunud kui tina tuhka, mistõttu on arvatud sedagi, et tegu on väljamõeldisega.

Katrin sõnas aga Eesti Päevalehele, et lugu hakkas oma elu elama, kohati moonduma ja tekitas vastakaid arvamusi, seetõttu otsustas ta taas avalikult rääkida. „Ja eelkõige ma loodan, et lõppkokkuvõttes seisan ma tugevamana iseenda ja teiste inimeste eest, kes on võib-olla sattunud sarnasesse kimbatusse, kus ühe inimese võim on nii usutav, et tavalise inimese tõde ei lähe mitte kellelegi korda,“ sõnastas ta EPLi artiklis veel ühe põhjuse.