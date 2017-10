Reedel tegi Pärnus bussijuht äkkpidurduse, mistõttu sai vigastada viis inimest – kellel tuli kael lahasesse panna, kes kukkus bussiklaasidesse ja veristas end kildudega. Reisijate sõnul sõitis bussijuht ristmikule punase tulega ning jätkas teed ka pärast äkilist pidurdamist, justkui midagi poleks juhtunud.

Reede õhtul kell 16.40 sai politsei teate liiklusõnnetusest Pärnus, kus järsult pidurdanud bussis olid reisijad kukkunud ja vigastada saanud. Politsei edastatud esialgsetel andmetel hakkas mööda Riia maanteed kesklinna poole sõitnud linnaliinibuss Mercedes-Benz ületama Riia maantee ja Laine tänava fooridega reguleeritud ristmikku kollase fooritule ajal. Samal ajal hakkas fooriga reguleeritud ülekäigurada ületama jalakäija. Et jalakäijale mitte otsa sõita, tegi bussijuht äkkpidurduse.

Kukkusid nii seisjad kui ka istujad

Äkkpidurduse ajal bussis olnud Heino sõnul põles fooris aga juba punane tuli, kui buss hakkas ristmikku ületama. „Buss oli tol õhtul sellisel määral inimesi täis, et mingi hulk seisis püsti,“ meenutab Heino. „Istekohad olid enamasti täis, kuid mitte nii tihedalt, et oleks oldud külg külje kõrval. Ma istusin bussi tagaotsas, kus istmed on üksteisega vastamisi. Mäletan, et jõudsin mõelda, mida ta [bussijuht] teeb – sõidab punase tulega üle tee! Just sel momendil ta pidurdas ja ma kukkusin kahe istme vahele. See pidurdus oli ikkagi väga ränk, kui kukkusid ka istuvad inimesed.“