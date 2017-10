Armastatud Eesti lauljad tegid Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks uue seade ja muusikavideo legendaarsele laulule „Maa tuleb täita lastega“.

Laulu esitavad Toomas Lunge, Lenna Kuurmaa, Ivo Linna, Birgit Sarrap, Ruslan Trochynskyi, Hele Kõrve, Genka, Hanna-Liina Võsa, Stig Rästa, Liisi Koikson ja Koit Toome. Kaasa teevad Tartu laulustuudio Laulupesa lapsed.

„Eesti tipplauljad, kellel endal on kõigil juba laps või lapsed, osalesid projektis suure rõõmuga,“ kinnitas muusikavideo produtsent Rivo Räim. „See laul koos muusikavideoga on nende ühine kingitus Eesti Vabariigile. Eriti südantsoojendav on, et kaasa teeb ka Toomas Lunge, kes koos ansambliga Justament laulis 30 aastat tagasi „Maa tuleb täita lastega“ kõigi eestlaste südametesse.”

Mõtte algatajaks ja eestvedajaks on MTÜ Eesti Sündimusuuringud.