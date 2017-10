Septembri lõpus riigi infosüsteemi ameti küberturbejuhi kohalt lahkunud Toomas Vaks nendib, et Eesti avaliku teenistuse IT-kaader vananeb meeletu kiirusega ja uusi noori tegijaid ei kasva peale.

Rahapuudusel ei katsetata e-teenuseid enne käikuandmist piisavalt, kuid sellist mentaliteeti ei saa e-teenustest sõltuv vaene riik endale sugugi lubada.

„Riik peab arvestama, et kui oleme endale ehitanud e-riigi ja oleme kõrgelt digiteeritud, siis peame olema võimelised maksma erasektoriga võrdset palka,“ räägib Vaks.

„Kuid mida vanem see seltskond on, seda vähem on neil uuendusmeelsust. See hakkab lõpuks innovatsioonile käsipidurit tõmbama.“

