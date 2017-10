Ent Tänak on inimene, mitte kivisüdamega tootemikuju. Rallisõitjat aastate jooksul palju aidanud Oleg Grossi sõnul sündis eestlase otsus väga raskelt. Võib mürki võtta, et Tänak hindab Wilsonit ja kõike M-Spordiga seotut äärmiselt kõrgelt ja lojaalsus oli otsuse tegemisel olulisel kohal.

Reaktsioone Tänaku M-Spordist lahkumisele ning Jaapani autotootja manu minemisele on olnud erinevaid. Sotsiaalmeedias oli näha isegi arvamusi, kus eestlast nimetati reeturiks. M-Spordi boss Malcolm Wilson on Tänakusse investeerinud kamaluga nii aega kui raha ja kui vili lõpuks valmis, jäi ta n-ö oma lapsest ilma.

Kuigi Ott Tänak polnud kõigi märkide järgi suures vaimustuses, et tema liitumine Toyota rallitiimiga tehti avalikuks juba kolmapäeval, siis ilmselt tuleb Tänaku järgnev kuu lihtsam ja pingevabam kui saladusloori polnuks kergitatud. Eesti rallihuvilistest ja ajakirjanikest rääkimata – umbmääraste spekulatsioonide asemel on nüüd fookus hoopis teravam ja piltlikult öeldes rahu majas.

Ja kuigi sel hooajal on Ford Fiestad Toyota Yarisest vastupidavamad olnud, ei anna keegi garantiid, et jõuvahekorrad püsivad samasugused ka edaspidi. Teisest küljest saanuks Tänak M-Sporti jäädes sõita ka järgmisel hooajal autoga, mida ta tunneb läbi ja lõhki. On ju tänavune Ford Fiesta WRC loodud paljuski just eestlase käe-jala järgi ja revolutsioonilisi muutusi 2018. aastaks ei tehta.

Omamoodi huvitav, et Toyotaga kahe aasta pikkuse lepingu sõlminud Tänaku saatus sai selgeks enne tänavuse tiimikaaslase ja eeldatavalt viiendat korda järjest maailmameistriks tuleva Sebastien Ogier’ oma. Seegi on märk, et saarlane oli sõitjateturul kuum kaup. Ka Toyota rallitiimi boss Tommi Mäkinen tunnistas, et kaaluti ka prantslase palkamist, aga lõpuks pöörati pilgud ikkagi Tänaku poole.

Toyota president Akio Toyoda (paremal) ja Tommi Mäkinen: Ott Tänaku uued ülemused.

Kui Tänaku valiku õigsus selgub aasta või isegi kahe pärast, siis esialgu võib nädala üheks võitjaks pidada hoopis ralliajakirjanik Colin Clarki. Britt kuulutas Tänaku Toyotasse siirdumisest juba oktoobri alguses, aga esialgu ei paistnud tema sõnadesse kuigi palju uskujaid olevat.

Esiteks märkis Tänak enne kodust Saaremaa rallit oma Delfi blogis, et Eesti meediale meeldib „suvaliste säutsude“ pealt uudiseid teha. Clark tuli esmalt infoga välja just oma Twitteri lehel.

Kahtlusi äratas ka Clarki sõnavõtt Hispaania MM-etapi ajal, kus ta väitis, et M-Sport oleks võinud Tänakule anda asfaldikatseteks sobivate seadetega varukäigukasti, aga seda hoiti hoopis Ogier’ tarbeks. Tegelikult polnud see võimalik, sest üle kahe käigukasti ei tohi ühel rallil kasutada. Kui asfaldikast enam kasutuskõlblik polnud, tuli tagasi monteerida reedestele kruusakatsetele mõeldud kast.