Julia Beljajeva on esikandidaat Eesti aasta naisportlase tiitlile ja nädalavahetusel Tallinnas peetud MK-etapil tõestas tartlanna taas oma headust. Individuaalvõistlusel sai ta kolmanda koha ja tõusis maailma edetabelis liidriks. Varem pole sellega hakkama saanud ükski Eesti naisvehkleja, meestest on auväärse saavutuseni küündinud vaid Nikolai Novosjolov. Tasub veel meelde tuletada, et Beljajeva aasta on olnud tõesti särav: pronksi sai ta nii EMi kui ka MMi individuaalturniiril ja naiskonnaga tuli ta MMil kullale. Lisaks veel veebruaris peetud Legnano MK-etapi individuaalne esikoht. Tervikuna ei saa Tallinna Mõõka siiski Eesti koondisele väga edukaks pidada, sest naiskonnavõistluses piirduti viienda kohaga. Irina Embrichi eemalejäämine näitas taas, kui vajalik ta naiskonna jaoks on.

on tõenäosus, et Tallinna Flora jalgpalliklubi (pildil peatreener Arno Pijpers) kindlustab sel nädalal Eesti meistritiitli. On väike šanss, et kõik saab selgeks juba reedel. Selleks peab Tallinna Levadia kaotama eelviimases voorus võõrsil Narva Transile. Kui seda ei juhtu, on Floral hea võimalus meistrikuld endale napsata laupäeval, kui Lilleküla staadionil võõrustatakse tabelis kuuendat kohta hoidvat Tartu Tammekat. Flora reedene 7:0 võit Transi üle jättis igatahes mulje, et midagi juhuse hooleks pealinlased enam jätta ei taha.