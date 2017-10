Kas suhe kallimaga on liikumas allamäge? Kuigi igas abielus on paremaid ja halvemaid päevi, siis on suhtes olijate kõigi võimuses abielu oluliselt paremaks ja toimivamaks muuta. Mida teha, et lahutus suhet ei ähvardaks?

Portaal Your Tango rõhutab nelja asja, millesse suhtes olles kõvasti panustada tuleks.

4 asja, mis aitavad: