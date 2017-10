Sobivate oskustega tööjõu puudumine on viimastel aastatel muutunud tööandjate sõnul järjest süvenevaks probleemiks. Selle leevendamiseks pakub töötukassa 2017. aastast tööandjatele koolitustoetust nii töötajate koolitamiseks muutuste olukorras kui ka töötajate värbamiseks.

Muutuste olukorrast räägime, kui ettevõttes toimuvad suuremad uuendused – võetakse kasutusele uus tehnoloogia või tehakse majandustegevuses ümberkorraldusi. Näiteks vahetab ettevõte välja tootmisliini või sulgeb mõne üksuse ning soovib seetõttu töötajate teisel kohal jätkamist. Tavapäraselt on selleks vaja pikemaid ja põhjalikumaid koolitusi, mis on ettevõttele üpris kulukad. Seetõttu tasub pöörduda töötukassa poole ja taotleda koolitustoetust.

Koolitustoetust võib taotleda siis, kui töötajaid tuleb koolitada uute kvalifikatsiooninõuetega vastavusse viimiseks. Näiteks hooldustöötajana töötamiseks peab alates 2020. aastast olema läbitud vastav tasemeõpe või täienduskoolituse õppekava või omandatud hooldustöötaja kutse. Sel juhul saab töötukassa pakkuda tööandjale hooldustöötajate koolitamiseks koolitustoetust.

Ettevõtte tavapärase igapäevatöö ümberkorraldamisega seotud koolitusi töötukassa siiski ei toeta. Näiteks kui varem on raamatupidamist sisse ostetud ja soovitakse hakata seda edaspidi ise tegema, siis seda koolitust töötukassa toetada ei saa. Samuti näiteks juhul, kui tööandja tahab saata töötaja C-kategooria autojuhi koolitusele, et ta saaks veoautojuhte puhkuste ajal asendada, tuleb selle koolituse eest ettevõttel endal maksta.

Samuti ei toeta töötukassa harilikke kvalifikatsiooni omandamiseks või uuendamiseks vajalikke koolitusi. Näitena saab siin tuua iga viie aasta tagant uuendamist vajava elektriku pädevustunnistuse või turvatöötaja kvalifikatsiooni saamiseks vajaliku põhiõppe.

Toetusele saavad pretendeerida ettevõtted, kes taotluse esitamisele eelneva 36 kuu jooksul on vähemalt 24 kuud maksnud tööandja töötuskindlustusmakset. Töötajaga, kelle koolitamiseks toetust taotletakse, peab olema sõlmitud tööleping, mis kehtib pärast taotluse esitamist veel vähemalt kuus kuud.

Töötajate värbamiseks mõeldud koolitustoetust saab taotleda uute töötajate palkamiseks sellistele töökohtadele, mis on Kutsekoja valdkondlike tööjõuvajaduse uuringute (nn OSKA uuringud) kohaselt lähiaastatel kasvava tähtsusega ning millele juba praegu ei ole piisavalt sobivate oskustega töötajaid. Esialgu on sellisteks valdkondadeks info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, metsandus ja puidutööstus, metalli- ja masinatööstus, keemia-, kummi-, plasti ja ehitusmaterjalide tööstus, energeetika ja kaevandamine, arvestusala, sotsiaaltöö ning tervishoid. Töökohtade valik, millele värbamiseks töötukassa koolitustoetust võimaldab, laieneb koos järgmiste OSKA valdkondlike uuringute valmimisega.

Kui tööandja soovib koolitustoetust kasutada, ootame, et ta otsiks uut töötajat töötukassa kaudu. Töötukassa klientide seas on palju inimesi, kes võiksid pärast väljaõppe saamist olla tööandja jaoks sobivad töötajad – kui sobiv inimene leidub töötukassa klientide hulgast, on ka tööandjale pakutav toetussumma suurem.

Kui tööandja töötukassa pakutud kandidaatide seast sobivat inimest ei leia, võib ta selle leida muul viisil. Koolitustoetust saab taotleda, kui töötajaga sõlmitakse vähemalt kuuekuuline tööleping.

Seega – kui ettevõte otsib näiteks puitkonstruktsioonide projekteerijaid, metsatöömasinate juhte, hooldustöötajaid, tarkvaraarendajaid või teiste toetatavate ametite töötajaid, kuid ei leia vajaliku ettevalmistusega kandidaate, saame aidata neid koolitustoetuse abil ette valmistada.

Koolitustoetust nii värbamise kui ka muutuste olukorras saab taotleda eraõiguslik juriidiline isik, füüsilisest isikust ettevõtja tööandjana ja kohaliku omavalitsuse üksuse asutus. Koolituse maht peab olema vähemalt 80 akadeemilist tundi ja koolitus võib kesta maksimaalselt ühe aasta. Tööandjal on võimalik valida töötajate koolitamiseks kas täiskasvanute koolituse seadusele vastav täienduskoolitus või kui turul sobivat koolitust ei leidu, luua koostöös kooliga sobiva õppekavaga koolitus.

Koolitustoetusega hüvitatakse tööandjale koolituskulu, koolitusel osalemisega seotud sõidukulu ning palgakulu tunnitöötasu alammääras aja eest, kui ta seal osales. Töötukassa võib hüvitada tööandjale kulude kogusummast üldjuhul kuni 50%, kuid mitte üle 1250 euro töötaja kohta. Üle 50aastaste, erialahariduseta, ebapiisava eesti keele oskuse või terviseprobleemidega töötajate koolitamiseks hüvitatakse kulud kuni 80% ulatuses, kuid mitte üle 2000 euro inimese kohta. Kui tööandja leiab uue töötaja töötukassa klientide hulgast, saame koolitusega seotud kulud hüvitada kuni 2500 euro ulatuses.

Kuidas toetust taotleda?

Koolitustoetuse taotluse saate esitada e-töötukassas, posti või e-postiga (koolitustoetus@tootukassa.ee) või töötukassa esinduses kohapeal.

Koolitustoetuse kohta saate küsida oma maakonna tööandjate konsultandilt, kelle kontaktid leiate töötukassa portaalist.

