Minevikust pidevalt asju olevikku toovad naised võivad meestele ju negatiivsete ja emotsionaalsetena mõjuda, kuid tegelikult saavad mehed siin kaasale appi tõtata, kirjutab Your Tango.

Mehed on hädas naistega, kes kipuvad suhtes meenutama minevikku ja vanu jamasid. Miks naised kipuvad aeg-ajalt meenutama meeste minevikus tehtud vigu?

1. Naine ei tunne, et meest teda väärtustaks ja hindaks

Naine võib tunda, et sa ei mõista teda ega väärtusta. Võibolla ei mõista mees naise emotsioone. Ei mõista seda, millest naisel on puudus.

2. Mees üritab pidevalt probleemile lahendust leida.

Kui naine meenutab vanu asju, siis võib põhjus olla ka selles, et mees üritab ise varasemat probleemi endiselt lahendada.

3. Naine ei tunne, et minevikus juhtunu on leidnud lahenduse

4. Mees võtab naise tujukust isiklikult

Naied on meestest emotsionaalsemad. Ka nende tunded väljenduvad tugevamalt ja emotsionaalsemalt.

Mõnikord võib mees kogeda, et naine on tema peale vihane, kuid tegelikult ärritab naist hoopis mingi probleem töölt. Õige oleks naiselt küsida, et mis teda ärritab, mitte võtta naise tuju isiklikult.

5. Naine tunneb end ebakindlana ja vajab mehelt midagi

Kui naine toob minevikus olnud jamasid muudkui päevakorda, siis tunneb ta end tõenäoliselt ebakindlana. Ta vajab midagi, mida ta suhtelt või mehelt ei saa.