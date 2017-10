Viimased 15 aastat on Eerik aga töötanud päästeametis päästjana. Tema sõnul pole see vanuse lisandudes parim töö, sest füüsiline vastupidavus väheneb aastatega. "Siiamaani on õnneks tervis olnud väga heas korras, aga vahepeal tuleb aeg maha võtta,“ nendib ta.

Eerik nimetab muigvelsui end hunt kriimsilmaks, kel on elu jooksul olnud palju ameteid. Ta on teinud näiteks mehaaniku, korstnapühkija, elektriku ning auto- ja bussijuhi tööd. "Olen bussijuhina kogu Euroopale ringi peale sõitnud," toob ta näite. Lemmiktöökohaks nimetab ta nõukaaegset varustaja tööd.

"Asi pole selles, et mulle päästeametis ei meeldiks, aga lihtsalt vanus tuleb peale. Tervis pole enam see, mis 25aastasena. Päästeametis tuleb ette ekstreemseid olukordi ning mõnel hetkel peab vastupidavus olema palju suurem kui tavainimesel," selgitab Lääne-Virumaal elav 55aastane Eerik Bligzna, miks otsustas kutseeksami teha uuel erialal.

Kuna päästjate töö on seotud gaasiohutusega, hakkas Eeriku peas idanema selle ameti pidamise mõte. Pealegi on ta kunagi sel alal töötanud. "Teeme päästeametis ka kodukülastusi ehk käime majades ja korterites küttekoldeid kontrollimas. Kodudes käies ja inimestega suheldes tekkis arusaam, et ohutus on kohati päris kehv. Hakkasingi mõtlema, et võiks jälle selle teemaga tegeleda," selgitab Eerik.

Õppima asumiseks andis tõuke seegi, et mehel on kaks alaealist last. "Pean mõtlema ka nendele – et oleks tööd, ei jääks koju ja tervis oleks korras. Küsimus ongi selles, et päästjatöö juures rikud sa ühel hetkel oma tervise ja mis siis saab? Oled noor mees, saad terveks – vanal mehel on aga raske," jutustab Eerik.

Liiga pikalt ei tohiks üht ametit pidada

Niisiis hakkas ta otsima vastavaid koolitusi ning selgus, et töötukassalt on võimalik saada toetust ka eksamikulude katmiseks. Suve jooksul käis ta Tallinnas kursustel, tegi eksami ning sai vajaliku pädevustunnistuse, et gaasikasutuse alal taas tööle asuda. "See õppimine polnud enam üks pluss üks variant, aga jaa, amet tuli meelde tuletada. Aeg on ju edasi läinud. Viimati töötasin ma gaasikasutuse alal 1990ndate alguses, aga Eesti ajal on tulnud uued nõuded," kirjeldab Eerik õpinguid.

Uut töökohta Eerik siiski veel leidnud ei ole. "Kui ma oleksin Tallinnas, siis poleks probleeme. Aga ma elan Lääne-Virumaal ja maaelu on alati keerulisem. Olen sellega harjunud, et töökohti ukse kõrval ei ole ja 10–20 kilomeetrit tuleb ikka tööle sõita. Eks elame-näeme," räägib mees.

Eerik leiab, et vanemad inimesed on tihti enda harjumustes kinni ega julge elus edasi minna.

"Kui tunned, et midagi jääb vajaka või teised hingavad kuklasse, siis tuleb end täiendada. Vanemad inimesed on alati konservatiivsemad – nad on veendumusel, et on targad ja teavad kõike, aga elu läheb edasi. Tuleb kaasas käia," räägib ta.

Ta nendib, et mugava elu korral on muudatusi teha keeruline. Teisalt võib see aga hoopis paremini lõppeda – nagu tema puhul. "Enda elus näen aga vastupidist efekti. Uus säde on tekkinud ja ärevus sees. Muidu oli igapäevane tugev rutiin sees – igal hommikul tõused, teed tööd ja lähed magama. Nüüd tuleb aga midagi muud vahepeal teha. Ärkad lihtsalt teise tundega."

Eerik leiab, et inimesed töötavad liiga pikalt ühe ameti peal. "Seega on meil tihti ainult üks oskus ning sellega kipume olema lükata-tõmmata. On vaja natuke mõelda selle peale, kui midagi peaks juhtuma. Kui on võimalik end täiendada ja riik seda ka toetab, siis tuleks kindlasti võimalust kasutada," leiab ta.

----------------------------------------------------------

Eerik osales töötukassa toel täienduskoolitusel ning talle hüvitati töötamiseks vajaliku pädevustunnistuse saamisega seotud kulud.

Töötukassa hüvitab kvalifikatsiooni tõendava dokumendi (nt kutse- või pädevustunnistus) saamisega seotud kulu kuni 500 euro ulatuses. Kulu hüvitame, kui olete eksamile või tunnistuse saamisele eelnenud kolme aasta jooksul läbinud vastava koolituse töötukassa toel.