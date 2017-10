Politsei korjas nädalavahetusel Lohusalu lahe äärest üles suure koguse arvatavalt narkootilist ainet, mille olid leidnud kohalikud elanikud ja sellest politseid teavitanud.

Pakid olid randa uhutud üle kümne kilomeetri pikkusele rannikuribale, vahendas ERR-i uudisteportaal "Aktuaalset kaamerat".

Leitud aine on praegu ekspertiisis, mistõttu ei soovinud politsei enne tulemuste selgumist täpsustada, mis aine ja kogusega oli tegemist.

"Kui see osutub narkootiliseks aineks, siis kindlasti on see Eestis märkimisväärne kogus, mis annab narkostatistikas kõvasti tunda," ütles Põhja prefektuuri narko- ja organisseeritud kuritegude talituse juht Rait Pikaro.