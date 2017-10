Kui „Dünastia“ täht Joan Collins alles alustas näitlejateed, hoiatas Marilyn Monroe teda Hollywoodi huntide eest. „Kui sa produtsentidele ei andu, jääd rollidest ilma,“ oli Marilyni sõnum. Nii juhtuski. „Kleopatra“ peaosa läks Elizabeth Taylorile, sest Collins keeldus ahistajatega magamast.

84aastane Collins rääkis Briti telesaates „This Morning“, et seksuaalne ahistamine läks lahti niipea, kui ta oli 16aastasena jala filmitööstuse ukse vahele saanud. Pääsenud kuulsas Briti Ealingi stuudios esimese suure rolli proovivõtetele, pidi ta sõitma esmalt bussi ja rongiga ja siis kõndima. „Üks produtsent üritas mind alati kinni püüda, vastu seina lükata, mu käsivart silitada. Ta oli pikk, haisev ja vastik ning ma tõukasin teda eemale. Ma ei uskunud, et see võiks kuidagi mu rolliga seotud olla.“

Ahistamine olnud pidev. Kord pakkus mees Joanile küüti, kuid avas siis püksiaugu ja haaras neiu käe. Kui näitlejatar vastu tõrkus, kuulis ta, et on väike frigiidne lipakas. „Ja see mees ütles, et ma ei saa seda rolli, ja küsis, kas ma tahan seda. Ta andis mõista, et kui ma tema tahtmist ei tee, jään rollist ilma.“ Õnneks tahtis režissöör Collinsit tingimata oma filmi ja Joan pääses ekraanile.

Vanemad näitlejannad kinnitasid Joanile, et filminduses kuulub selline ahistamine töö juurde. Seda sai ta tunda nii Briti kui ka USA stuudiotes. Mehed, kes talle ligi tükkisid, olnud vanad, paksud ja jõledad. Collins kinnitas intervjuus, et tal tuli alailma paljaste produtsentide küüsist pageda. Kord pidi ta end agressiivse ligitikkuja eest riidekappi peitma. Seksuaalteenuste eest tasuti magusate rollidega. „“Kleopatra“ peaosa kõlgutati naiste ees nagu kirssi!“ kinnitas Collins ja andis mõista, et rolli sai Liz Taylor, kuna tema keeldus ahistajate nõudmistest.

Collins avaldab lootust, et Harvey Weinsteini seksiskandaali järellainetuses tiritakse kõik patustajad päevavalgele. „Mul on lapselaps, kes tahab meelelahutustööstusesse pääseda. Ma ei taha, et ta peaks taluma seda, mida mina pidin taluma.“