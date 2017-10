Sinu kõrvu jõudvad jutud ei pruugi tõesed olla, nii et ära nende põhjal järeldusi tee. Ole valvas – keegi võib üritada sinuga manipuleerida, mingit infot välja pigistada.

Asjaajamine ja läbirääkimiste pidamine sujub. Sul on lihtne oma seisukohti teistele selgeks teha ja mõttekaaslasi leida. Pidulikud üritused kujunevad meeleolukaks.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Kipud eelistama kergema vastupanu teed, püüad keerukatest probleemidest mööda hiilida. Loodad, et keegi teine nendega tegeleb või et need iseenesest lahenevad.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Seltskonnas olles või hobidega tegeledes juhtud kokku inimestega, kellelt kuuled asju, mida teades suudad mingi pildi enda jaoks kokku panna ning edaspidiseid valikuid teha.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Oskad valida, millal ja milliseid sõnu lausuda. Tänu sellele, et valdad olulist infot, saadab sind edu ärialastel läbirääkimistel ning müügitöös.

Neitsi

23. august – 22. september

On palju suhtlemist toredate inimestega, kellega jutustamine on sinu jaoks nauding. Parem on lobiseda lihtsatest asjadest, tõsiseid probleeme pole tahtmist käsitleda.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Intuitsioon on hea. Suudad hästi teiste meeleolusid tabada ja oled neile suurepäraseks vestluskaaslaseks. Eelkõige seetõttu, et kuulad kannatlikult ja püüad nende muresid mõista.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Juhul kui sul on raskusi või muresid, leiad kindlasti õige inimese, kellega neist rääkida ja kellelt nõu küsida. Tunned, et sa pole üksi, sind hoitakse ja toetatakse.

Ambur

22. november – 21. detsember

Võimalik, et keegi üritab sind ära kasutada ning pääseda ligi infole, mida valdad. Kui sa end ei kontrolli, võid pahaaimamatult midagi välja lobiseda ja sellega kellelegi kurja teha.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Ambitsioonikalt edasi püüeldes pead arvestama ka inimestega, kellega kokku puutud. Kõigile ei pruugi sinu tegevus meeldida. Keegi võib salamisi sinu vastu pöörduda.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Vaist on hea, haistad oma võimalusi rahaasjus. Seejuures ei tohi aga kahtlema ja kõhklema jääda, tuleb kiiresti tegutseda – muidu lähevad need võimalused lähevad.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Merkuuri ja Neptuuni trigooni toel edeneb eriti hästi loominguline tegevus. Suudad fantaasiarikkalt sõnu seada. Oled suurepärane kuulaja ja lohutaja.

Sünnipäevalapsele