„Olen võtnud vastu tohutul hulgal inimesi ja saanud nende juttude põhjal aru, et ei armastust ega raha ole iialgi piisavalt. Mitte kunagi!“ ütleb üks tuntumaid Venemaa selgeltnägijaid, Aleksandr Šeps. „Rikkuse ja heaolu otsimist tuleb alustada iseendast. Kui inimene muutub ise ja rahuldub sellega, mis tal on, siis kasvab ka rikkus.“

Venemaa „Selgeltnägijate tuleproovi“ võitja Aleksandr Šeps viibib Eestis seoses oma raamatu „Meedium: otsides elu mõtet“ eestikeelse väljaande esitlusega, kuid võtab soovijaid vastu ka isiklikult.

Kuigi selgeltnägemine on Aleksandri leib, ütleb ta, et enne ennustaja juurde minekut tasub siiski läbi mõelda, kas see käik on möödapääsmatult vajalik.

Aleksandr tulevikku ei vaata. „Olen meedium, mitte ennustaja. Meedium suhtleb surnutega ja mina annan edasi nende nõuandeid. Muu hulgas soovitavad nad tulevikku mitte vaadata, sest igaüks kujundab oma tulevikku ise,“ selgitab ta. „Mul on ka oma põhjus, miks ma ei ennusta – et inimene ei saaks mind pärast süüdistada, et juhtuski nii, nagu ma rääkisin. Vahel võib see, mida ma näen, olla hirmus. Just sellepärast ma tulevikku ei vaatagi.“