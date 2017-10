Altkäemaksu võtmises süüdistatava sadamategelase Allan Kiili ja linnaraha omastamises süüdi mõistetud Alar Nääme tööle võtmine Sõle spordikeskusse lõi järsku pirni põlema – suurem jagu korruptsiooniga kimpus tegelasi on tihedalt seotud spordiga.

Kiil on Eesti meister ujumises, Nääme maadlemises. Tartus äsja kinni peetud abilinnapea Valvo Semilarski on Tallinna spordiinternaatkooli kasvandik, tema kolleeg Artjom Suvorov jalgpallur. Savisaare protsessis osalejatest on Aivar Tuulberg kirglik purjetaja, korruptiivne retsidivist Villu Reiljan oli Tartu juunioride meister tõstmises.

Miks kalduvad sportlased korruptsiooni? Põhjusi võib olla mitu. Esiteks see, et treeningulaagrid ja võistlused laiendavad tublisti tutvusringkonda. Teiseks see, et spordis on alati raha puudu ja seda ollakse harjutud hankima ükskõik mil viisil. Neinar Seli ei saanud lõpuni aru, mida ta valesti tegi, kui Tallinna sadama nõukogu liikmena iseenda juhitud olümpiakomiteele raha andis. Ja kolmandaks – spordis loeb tulemus –, kui vaja, ka dopingu abiga. Õigustuseks argumendid, et teised teevad ju ka ja kui vahele pole jäänud, siis pole olnud. Tuleb tuttav ette?

Pole midagi parata – sport kultiveerib korruptsiooni.