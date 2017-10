Üle tosina Euroopa Parlamendi noore naisametniku kinnitasid Sunday Timesile, et neid käpitakse kõikjal kui võimalik. „Me oleme parlamendiliikmetele nagu lihakehad, mida näppida,“ kurtsid nad. Sunday Express lisab, et suuremate ahistajate seas on endisi ministreid, saadikuid kõigist parlamendi poliitilistest rühmadest.

„Noor naisametnik sattus sõitma liftis koos peaaegu 60aastase saadikuga. Mees hakkas naist kobama ja sosistas talle kõrva siivutusi,“ toob Sunday Times näite. „Ta silitas mu pead, siis libistas käe piki kaela ja selga allapoole. Ma tardusin, olin endast väljas. Rääkisin sellest oma kolleegidele, kes soovitasid vastikust vahejuhtumist teada anda. Aga ma ei suutnud seda lõpuks ikkagi teha. Kartsin, et jään töökohast ilma või mind hakatakse lihtsalt pilkama ja jään edasistest karjäärivõimalustest ilma,“ tunnistab naine.

Naist ahistanud prominentne eurosaadik, abielus ja kahe lapse isa, istub loomulikult oma toolil Brüsselis edasi. Tema ahistatu on vaid üks üle tosinast nooremast naisametnikust, kellega Sunday Times ahistamisjuhtumeist rääkis. Ajalehe reporter ei avalikustanud ahistajate nimesid nende ohvrite palvel. Siiski on ajalehe valduses tõendusmatrjalina näiteks endise Prantsusmaa keskkonnaministri, praeguse roheliste eurosaadiku Yves Cochet häbitu kiri ühe teise saadiku 25aastasele assistendile, märgib Sunday Express. 71aastane eksminister on solvunud, et naine ta õhtusöögikutse tõrjus. Mees oleks meelsasti naisega jaganud kirge, unistusi ja fantaasiaid.