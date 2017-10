Ametist lahkuv Eesti Meedia turundusdirektor Heili Klandorf-Järvsoo tunnistab sotsiaalmeedias, et tema edasised tööalased plaanid on veel lahtised, ent langetatud otsus on õige.

„Enam kui 11 aastat avastin igal esmaspäeval Eesti Meedia Maakri tänava ukse. Kõigepealt Kanal 2, siis ajakiri Hello!, siis Postimees ja lõpuks kogu Eesti Meedia turundus- ja kommunikatsioonidirektori amet. Tööd ja tegemised vahetusid, aga maja oli sama,“ kirjutab ta Faceoobis.

„See esmaspäev tuleb teisiti! Minu otsus, minu valik – usun, et õige valik. Ma ei oska nii, et üks uks pole sulgunud kui juba on salamisi varvas teise vahel,“ kirjutab ta Klandorf-Järvsoo Facebookis. Ta lisab, et tema edasiste plaanide kohta on veel vara küsida.