Rakvere on hämmingus: linnale kuulsust toonud kuuseinstallatsioonid on on uue koalitsioonilepingu tõttu justkui traditsioonilise jõulupuu vastu välja vahetatud. Rakvere tulevane linnapea Marko Torm aga lubab, et installatsioonid ei kao kuhugi.

Rakvere tulevane linnapea Marko Torm avaldab hämmeldust liikuma läinud juttudest, justkui kaoks linnapildist nii Eestis kui ka maailmas silmailmu pakkunud kuuseinstallatsioonid. "Ma isegi ei tea kust see tulnud on. Praegu on tõepoolest koalitsioonileppes kirjas, et tuleb traditsioonilise jõulupuu tagasi linnaruumi kuid ma usun, et saame nautida mõlemat. Nii meile kuulsust toonud kuuseinstallatsioone kui ka ehedat jõulupuud," ütles Torm.

Torm tõdes, et linnaruumis on jätkuvalt inimesi, kes tahaksid linnaruumis näha ehedat jõulupuud. "Me saame sellega hakkama. Linn on piisavalt suur, ka kesklinn, et nii ehe jõulupuu kui kuuseinstallatsioon mahuksid ilma üksteisele konkurentsi pakkumata - seda siis halvas mõttes - kenasti ära. Lihtsalt andke natukene aega. Ka peadselt linnavalitsuses tööle hakkavale meeskonnale, et koos linnakunstnikuga välja mõelda, kuhu üks või teine kuusk peaks minema," ütles Torm.

"Praegu on valimised küll seljataga aga meil on ikkagi lahkuv linnavalitsus praegu veel ametis. Mina küll omalt poolt püüan juba tutvuste ja kontaktide pinnalt inimestega suhelda ja rääkida, et nii pea kui toimub kogu meeskonnale ametisse nimetamine, saaksime tempokalt liikuma hakata. Et ei peaks enam leiutama ega kõhklema. Aga veelkord, andke natukene aega ja mina ütlen küll, et nii ehe jõulupuu kui meile kuulsust toonud installatsioonid jätkuvad!"