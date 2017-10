„Teadsin, et kohtunikelaua taga istumine saab olema ääretult raske ja vastik,“ tunnistab lauljatar Laura Põldvere, kel tuli sedapuhku näosaates punktiandja rolliga kohaneda.

„Ausalt öeldes on endal kohtunikuna punkte anda nõme tunne. Kuidas sa saad neid punkte jagada, kui kõigi artistide ülesandeks on meelt lahutada ja seda nad ka teevad. Mul oli hea neid vaadata, ma naersin, mul olid pisarad silmis! Igaüks annab erineva emotsiooni, aga kuidas neid siis järjekorda panna, et sina võidad selle saate või sina jääd nüüd viimaseks.

Laura ohkab ja ütleb, et hinded, mida ta saate lõpus esinejaile jagas, tulid tõepoolest väga raske südamega. „Teades neid inimesi, teades seda tööd, mida nad teevad ja kui palju vaeva nad näevad – see on uskumatu töö, mis nad ära teevad ja öelda, et sa saad selle eest neli punkti ja oled kõige kehvem, on minu meelest ikka ebaaus!“

Artist, kes Laurat seekord aga tõepoolest rabas, oli Daniel. „Ma tean Danieli lähemalt ning tema positiivsus ja rõõm on alati nii teistmoodi,“ räägib Laura. „Võib-olla meile tundub, et ta on liialt teistmoodi, sest meie oleme ikkagi natuke reserveeritud. Aga Danielil on tegelikult see armastuse pisik sees, mida ta annab edasi teistele. Julie Andrewsi järele tehes ta andis seda Julie't edasi ja ausalt öeldes tõi just see mulle pisara silma. Ühtepidi oli Daniel hästi naljakas, aga teistpidi – ta uskus seda, mida ta tegi. See oli väga-väga hea! Ta ongi selline hullumeelne karakter, ta tuleb, vaatab sulle otsa ja võib ühe lausega muuta su elu. Kui sa tunned ennast halvasti, astub ligi Daniel ja ütleb: „Kuule, kõik on ju hästi“ – seesama kiirgav headus väljendus ka tema loodud Julie's.“