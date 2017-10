„Esimesel pilgul tundus, et Ivan Rebroffi teha pole väga raske, aga isegi täna üllatusin siin live'is: oot-oot, kas see Rebroff nii madalalt laulabki või?“ muheleb näitleja Andres Dvinjaninov, kes astus näosaates lavale „Kalinka“ ja kassinahkse karvamütsiga.

Saksa laulja Rebroffi puhul, kelle elutöö oli vene rahvalaulude esitamine, oli väga-väga venelaslik kostüüm kohustuslik. Rääkimata enese nautimisest laval. „Korraks ehmatas see Ivan Rebroff mind ära küll! Aga põhiline raskus seisnes hoopis selles saunas – paks karvamantel ja müts. Lõpuks muutub selles saunas istumine tüütuks, aga eks kõike ole juba tehtud ja nähtud ning poroloone seljas kantud varemgi. Aga kujuta ette, mul läks number sassi! Täpselt kolm korda! Toore jõuga panin edasi. Tunde järgi ja lugu läks edasi! Täiesti pöörane!“

Nüüdseks nii nelja-aastast Maarja-Liisi kui ka vägevahäälset Rebroffi kehastanud Andres võiks vastu järgmist saadet ilmselt kergemalt hingata. Briti bändi Brotherhood of Man ei nõua Andreselt poroloonkõhukest, nappi minikleidikest ega rasket kuube. „Sellist nime nagu Brotherhood of Man kuulen mina esimest korda, olen ilmselt millestki väga ilma jäänud,“ muigab Andres. „Suhtun sellesse numbrisse praegu väga suure rõõmu ja põnevusega. Õnneks nägid nad pildi peal täitsa inimeste moodi välja, nii et kasukat vast vaja ei lähe. Tore, teeme nüüd lõpuks ometi inimesi ka: normaalse hääleulatuse ja normaalsete riietega.“