„See on esimene lavastus mu elus, mille puhul päriselt tunnen, et see on valmis,“ lausub lavastaja Ain Mäeots pärast tulevikuromansi „Beatrice“ laupäevast esietendust Vanemuise suures majas. „Ma tean, et võin pateetiliseks minna, püüan seda vältida, aga sellise trupiga töötades tekkis mul tunne, et armusin teisse kõigisse ära! Ausalt! Tõenäoliselt pole see tunne vastastikune, aga mul suva!“

Vaatemängulise ja filmiliku armastusloo „Beatrice“ tegevus leiab aset mõnekümne aasta pärast. Laval on tõeline tulevikumuusika. On noored inimesed, kes armuvad, loovad pere ja püüavad oma ainukest elu elada võimalikult hästi ja õnnelikult. Traagiline sündmus paiskab nende õnneliku elu segi, ent tulevikumaailmas leidub ka sellele olukorrale lahendus. Üsnagi rabav lahendus, mille peale isegi halvimates unenägudes ei tuleks.

Et see lavalugu sai źanrimääratluseks „tulevikuromanss“ tulenes tõigast, et tegijad püüdsid iga hinna eest vältida sõna „ulme“. Liiatigi pole Mäeotsa sõnul tegu ulmekaga, vaid tavaliste inimeste looga. Tõsi, väga ebatavalise ja ehmatava looga. Kõige paremas mõttes.