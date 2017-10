Pisut pahupidi pilk. Blond neiusoeng. Kleidike ja põlleke. Hele hääl nagu Vargamäe Krõõdal. Laulja Daniel Levi Viinalassi etteaste Julie Andrewsina paistis leebelt öeldes hullumeelne. „See oli tõesti pöörane number,“ tõdeb Daniel pärast saadet põllepaelu kohendades. „Kõik oli justkui lihtne, aga ikkagi pidin mingil hetkel iseenda ja kõik tehnilised asjad ära unustama ning lihtsalt hingama. Ning naiivselt nautima.“ Nii kui kõik muu sai peast pühitud ning Daniel lavalolekut täiel rinnal nautima hakkas, tuli välja ka Julie Andrews ja kogu „Helisev muusika“ takkapihta. Mis sest, et Juliena esitas artist vaid hiti „The Hills Are Alive“. Nagu päris, ehkki kerge knihviga. Võiks arvata, et Daniel on lapsest saati telekast õndsal pilgul ja ammulisui „Helisevat muusikat“ vaadanud, kuid tegelikult see nii ei ole. Vaadanud on ta seda filmi tõepoolest, aga kunagi pole ta võiduka lõpuni jõudnud.

„Mitte mingil juhul ei ole „Helisev muusika“ mu lemmikfilm,“ hüüatab ta energiliselt kätega veheldes. „Ma jään alati selle filmi esimese poole ajal magama, sest see on nii pikk film! Aga „Helisev muusika“ on mu ema üks lemmikfilme, nii et tal oli kindlasti hea meel tänast saadet vaadata. Ilmselt tegin talle üllatuse ja arvan, et ta juba helistab mulle ning tahab õnne soovida. See on üks tema lapsepõlve lemmikfilme ja hea, et ma sain saates nüüd Julie'd kehastada.“ Julie Andrews 1965. aastal „Helisevas muusikas“ (Vidapress)

Et naisena lavale astumine oleks ülikeerukas, Daniel ei arva. Mis seal ikka, kleidike selga ja minek. Küll aga tunnistab ta, et pead paneb murdma õige karakteri tabamine, sest kui klišeed kõrvale jätta, on ka iga naine erinev. Rääkimata tõigast, et Julie Andrews on suisa eriline kuju. Kulus aega ja vaeva. „Ses mõttes on Julie omamoodi ja pidin temast lähtuma,“ arutleb ta ja puhkeb naerma. „Aga sellest hetkest, kui kõik ära unustasin ja hakkasin lihtsalt nautima, siis ma täitsa usun, et ka mu silmad läksid Julie'na täiesti pahupidi.“