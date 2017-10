New Yorgis resideeriv ning modelli ja videokunstnikuna maailmas kuulsaks saanud Eesti neiu Alexandra Elizabeth Ljadov teab ilmselt kõike sellest, mis on hetkel moes, mis on tulevased trendisuunad ning kuidas eristuda hallist massist. Huvitavate näojoontega sihvakas stiilne neiu püüdis pilke Tallinn Fashion Weekil, olles moepeol üks cool'imaid naisi.

Vaieldamatut lemmikut Alexandral Eesti disainerite seas ei ole. „Ma tean, et Kristina Viirpalu teeb hästi kvaliteetseid asju. Mu ema sõbranna on disainer Mari ning kunagi kinkis ema mulle tema beeži mantli, mille panin hiljuti kappi tagasi ja mõtlen, et võiks isegi selga panna,“ räägib modell emaga koos moenädala melu nautides, et oversized ehk hiiglasuurt beeži mantlit sobib kanda kapuutsiga pusaga, lõhkiste teksade ja võrksukkadega.

Tallinn Fashion Weekile pani kaunitar selga ema kapist võetud mustvalge ruudulise Escada ülikonna. „See on umbes 20 aastat vana ja panin selle täna esimest korda selga. Ema puhastas oma kappi ja ma kannan praegu just väga palju ülikondi.“ Juurde sobitas modell väikese musta Christopher Kane'i käekoti, kaelarihma, laia võrguga sukad ning Forever 21 mõistliku hinnaga saapad.

Mida jälgib modell poodeldes ja asja soetades esimese asjana? „Ma tahaksin öelda mugavust, aga ma tean, et kui mingi asi on üliäge, mis absoluutselt mugav ei ole, siis ma ikka kannan seda,“ naerab Alexandra, et tähtis on ka see, et ese oleks originaalne ja kellelgi teisel seda ei oleks. „Kas peab olema silmapaistev värv või huvitav lõige. Kindlasti pean silmas seda, mis mul juba kapis olemas on, et asju kokku sobitada,“ puistab naine kasulikke nippe.

Niisiis, enne kui sammud poodi sead, vaata üle ema kapp, sest sealt võib leida nii mõndagi head ning jäta pigem ostmata rõivas, mis mitte ühegi sinu asjaga kokku ei sobi.