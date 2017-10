Eestlane juba teab, et meie kliimas on vihm üsna paratamatu. Õnneks saab ka sombuse ilmaga hoida meele rõõmsa ja rõivad trendikad. Ei maksa rikkuda oma uut moekat nahksaabast, vaid eriti just sügisel panna hinnaline säärik riiulile puhkama ning investeerida ägedasse kummikusse, mis saadab truult üle ja läbi lompide.

Korralikku ilusat kummikut sobib kanda seeliku, kleidi, dressipükste ja teksadega. Kui sa pole kindel, millisesse stiili täpselt investeerida, siis me soovitame kaheksat ilusat kummist saabast, mille järele poodi tõtata! Kui investeerida korralikesse kummikutesse ning neid õigete vahenditega hooldada, saab lipata nendega aastast aastasse, teades, et pisikene külmakraad neid katki ja liimist lahti ei löö. Muide praktilisi kummikuid fännavad nii supermodellid kui ka kuningaperekonnad.