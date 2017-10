Populistlik Rahulolematute Kodanike Algatusrühm ehk ANO kogus 29,6% häältest, mille tulemusel pääses parlamendi alamkotta suisa üheksa erakonda, võites 78 kohta 200st. Enamuskoalitsiooni saamiseks, on tal vaja leida mitu koostööpartnerit, kes oleks nõus eirama tema õiguslikke probleeme ja kamandavat stiili, vahendab Reuters.

Andrej Babis ütles, et hakkab riiki juhtima, kasutades oma kogemust ärimaailmas.

Babis lisas veel peale häälte kokkulugemist, et nad peava ette valmistama teemad, millega pöörduda Euroopa Liidu poole. Kahekordne toidu kvaliteeditõus, lahendus migratsioonile, võitlus migratsiooni vastu ja muudki probleemid.

Babis viitas ka Austria poliitikule Sebastian Kurzile, et neil on sama mõtteviis seoses migratsiooniga ja see teeb Austriast võimaliku liitlase.