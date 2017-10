Hang Drum on väliselt lendavat taldrikut meenutav, kahest omavahel ühendatud metallpoolkerast koosnev pill ning heli saab sellest imeseadmest välja võluda mitmel erineval moel, mängides näiteks sõrmeotste, peopesa või selle servaga. Tema heli võib meenutada harfi, kristallkeha, klaverit ja kitarri, aga ka kellasid või isegi inimhäält. Väidetavalt pole sellel imepillil mängimiseks olemas mingeid reegleid, kõik, mis vaja – need on vaid käed ja armastus muusika vastu! Hang Drumi valmistatakse käsitsi ja algselt on nad loodud Šveitsis.