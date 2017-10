"Tuntud Vene kunstnik Anatoli Strahov kasutab viimasel ajal palju Eesti motiive, sest see on hetkel väga populaarne," märkis näituse korraldaja ja lisas, et Ivi Eenmaa oli Stahovi maalist esimesest silmapilgust vaimustatud.

Kuulus vene kunstnik Anatoli Strahhov on sõndinud aastal 1946. Aastail 1963 – 67 õppis ta Tshinvali kunstikoolis, 1971-76 – Eesti NSV Riiklikus Kunstiinstituudis. Hetkel elab ja töötab Tallinnas ja on ka Eesti Kunstnike Liidu liige ning samuti Eesti Vene Kunstnike Ühenduse liige. Esinenud vabariiklikel ja rahvusvahelistel näitustel 1975.aastast. Igaaastased isikunäitused on toimunud nii Eesti, kui ka välismaa galeriides ja näitusesaalides. Tema teoseid on USA, Soome, Itaalia, Prantsusmaa, Jaapani , Saksamaa, Taani, Rootsi, Venemaa ning Eesti erakogudes.

"Anatoli Strahhovi tööd, mis loovad virtuooslikult mulje erinevatest materjalidest ja tekstuuridest, balansseerivad konservatiivsuse ja eksperimendi, traditsioonilisuse ja eksootika, väljendusrikka materiaalsuse ja efemeersuse kummalisel piiril, kätkevad tabamatult värelevaid faktuure ja tähendusi, avanemata kunagi lõpuni," rääkis galerii omanik Jelena Tsurkan. "Kunstnik on esinenud enam kui 30 isiku- ja grupinäitusel."