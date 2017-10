Laupäeval kella 19.05 ajal toimus liiklusõnnetus Lääne-Virumaal Kadrina vallas Tallinn-Narva maantee 70. kilomeetril, kus 63-aastane mees sõitis jalgrattaga vastassuuna vööndis ning põrkas kokku vastutuleva sõiduautoga Volkswagen Golf, mida juhtis 49-aastane mees.

Jalgrattur toimetati Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse.

Politseid teatas, et ööpäeva jooksul tabati koguni 15 alkoholi tarvitanud mootorsõiduki juhti. Politsei rõhub vaikselt ka sellele, et õhtuti on juba pime.

Pime aeg on käes ja politsei soovitab autojuhtidel üle vaadata tuled ja kojamehed. Samuti tuleks hakata mõtlema eesootavale rehvivahetusele. Kergliiklejad peavad üles otsima helkurid ning need enda külge riputama. Pimedas liikuvatel inimestel soovitame kasutada ka valgusallikat, mis aitab neid õigeaegselt märgata.